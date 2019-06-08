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Не каждому удается увидеть, но об этом на Столинщине только и говорят: по затопленным дорогам плавают крупные сазаны

В Столинском районе на мелководье замечены сазаны весом 5-10 килограммов. Рыба на Полесье прибыла из Украины. Сегодня об этом на Столинщине только и говорят. При личных встречах, в телефонных разговорах и т.д.

Не каждому удается увидеть, но об этом на Столинщине только и говорят: по затопленным дорогам плавают крупные сазаны
Суть разговоров такова. В Украине выпали обильные осадки, в тамошних водоемах резко повысился уровень воды. В одном из украинских рыбхозов не выдержала защитная дамба - рыба через образовавшуюся брешь ушла в реку.

У данного вида рыбы сегодня как раз период нереста. Крупных особей весом 5-10 килограммов наблюдают в пойме реки Горыни.

Жители деревни Рубель уверяют, что видели сазанов на залитой водой грунтовой дороге между населенными пунктами Бережное и Рубель. Некоторые даже специально приезжают сюда, чтобы посмотреть на нерестящуюся рыбу, пишет "Медиа Полесье".

Не каждому удается это увидеть, но разговоры о "беженцах" в чешуе только усиливаются.


11:54 08/06/2019
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