Не каждому удается увидеть, но об этом на Столинщине только и говорят: по затопленным дорогам плавают крупные сазаны
В Столинском районе на мелководье замечены сазаны весом 5-10 килограммов. Рыба на Полесье прибыла из Украины. Сегодня об этом на Столинщине только и говорят. При личных встречах, в телефонных разговорах и т.д.
Суть разговоров такова. В Украине выпали обильные осадки, в тамошних водоемах резко повысился уровень воды. В одном из украинских рыбхозов не выдержала защитная дамба - рыба через образовавшуюся брешь ушла в реку.
У данного вида рыбы сегодня как раз период нереста. Крупных особей весом 5-10 килограммов наблюдают в пойме реки Горыни.
Жители деревни Рубель уверяют, что видели сазанов на залитой водой грунтовой дороге между населенными пунктами Бережное и Рубель. Некоторые даже специально приезжают сюда, чтобы посмотреть на нерестящуюся рыбу, пишет "Медиа Полесье".
Не каждому удается это увидеть, но разговоры о "беженцах" в чешуе только усиливаются.
11:54 08/06/2019