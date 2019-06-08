Суть разговоров такова. В Украине выпали обильные осадки, в тамошних водоемах резко повысился уровень воды. В одном из украинских рыбхозов не выдержала защитная дамба - рыба через образовавшуюся брешь ушла в реку.





У данного вида рыбы сегодня как раз период нереста. Крупных особей весом 5-10 килограммов наблюдают в пойме реки Горыни.





Жители деревни Рубель уверяют, что видели сазанов на залитой водой грунтовой дороге между населенными пунктами Бережное и Рубель. Некоторые даже специально приезжают сюда, чтобы посмотреть на нерестящуюся рыбу, пишет "Медиа Полесье"





Не каждому удается это увидеть, но разговоры о "беженцах" в чешуе только усиливаются.



