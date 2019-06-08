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К Земле приближается крупный астероид

Астероид пройдет на расстоянии более 7 миллионов километров от Земли.

Фото: ukrainian.voanews.com

Сближение астероида 2006 QV89 с Землей ожидается 9 сентября. Он является четвертым в списке самых опасных космических объектов.
Европейское космическое агентство обнародовало перечень самых опасных космических объектов. Четвертым в списке является астероид, известный как 2006 QV89, что движется в сторону Земли.Об этом сообщает Голос Америки.

Между тем, вероятность, что астероид столкнется с Землей в этом году составляет 1:7000. Астероид, вероятно, пройдет на расстоянии более 7 миллионов километров от Земли.

Это может состояться 9 сентября 2019 года, сообщают СМИ со ссылкой на информацию агентства.

Этот астероид был обнаружен 29 августа 2006 года. Хотя случаи столкновения астероидов с планетой являются чрезвычайно редкими, известен случай 1908 года, когда в Енисеевской губернии в России падение метеорита уничтожило почти 2000 квадратных километров лесов.

Ранее ученым удалось заснять пролетевший 1 июня мимо Земли двойной астероид 1999 KW4. 

Также сообщалось, что американские ученые обнаружили в космосе "самый быстрый" астероид.


12:36 08/06/2019
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