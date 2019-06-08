



Первоначально дату нанесли на упаковку потому, что в 1795 году город Брест стал называться Брест-Литовском и вошёл в состав Российской империи.





Так выглядела упаковка "Брест-Литовска" раньше





А так она выглядит сейчас





А вот Брестский железнодорожный вокзал был открыт только в 1886 году, через 91 год после переименования Бреста. У некоторых потребителей возникли вопросы по поводу расхождения. Ранее руководство "Савушкина" говорило, что не видит несоответствия в наличии на упаковке одновременно и даты, и изображения. По их словам, дата символизирует только переименование, а вокзал изображён в качестве узнаваемого символа Бреста.





В пиар-отделе "Савушкина" Еврорадио сказали, что ничего чрезвычайного с упаковкой не произошло. "У нас регулярно проводится редизайн упаковки, редизайн товарных знаков. В данном случае произошло вычищение товарного знака. И ничего больше", — рассказала представительница предприятия.







