— Большинство трудовых коллективов и нанимателей уже пришли к пониманию: коллективный договор защищает права и интересы работников, дает дополнительные льготы, стимул к работе. Вместе с тем 213 предприятий столицы таких договоров пока по разным причинам не имеют. Многие из них новички на рынке, созданы только в прошлом году. Мы работаем с ними, — отмечает собеседница.





Федерация профсоюзов Беларуси разработала макет коллективного договора, который организации принимают за основу, но при этом существенно дорабатывают его с учетом финансовых возможностей, отраслевой специфики. Так что наряду с общепринятыми нормами в документах присутствуют и довольно нестандартные решения.

Родительские бонусы

Число организаций, которые их предлагают, растет с каждым годом. Материальная помощь семьям в связи с рождением ребенка на некоторых предприятиях доходит до 60 и даже до 90 базовых величин (на сегодняшний день одна базовая — 25 рублей 50 копеек. — Прим. авт.). Не оставляют родителей без поддержки и во время отпуска по уходу за ребенком.









— Некоторые наниматели предлагают ежегодные и даже ежемесячные выплаты, — рассказывает Е. Вербило.





Кто-то предусматривает дополнительные оплачиваемые выходные родителям двух и более детей младше 16 лет, кто-то разрешает мамам и папам младших школьников не приходить на работу в первый день учебного года. На «Минскводоканале» отцам в первые полгода после рождения малыша предлагают 2 недели оплачиваемого социального отпуска (на законодательном уровне идею отцовского отпуска для белорусских мужчин только прорабатывают). В прошлом году им воспользовались 18 сотрудников.

Жилищный вопрос

Есть предприятия, где работникам частично возмещают плату за аренду квартиры или проживание в общежитии. К примеру, «Вилия» оплачивает 75 % жировки за интернат. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий могут рассчитывать на материальную помощь и субсидирование строительства.

Занятия спортом

Работодатели поощряют стремление сотрудников вести здоровый образ жизни. Предусмотрены бесплатные абонементы в бассейн, спортивный зал, на теннисный корт, скидки на посещение аквапарка. Есть бонусы для некурящих. Некоторые медицинские учреждения города по итогам года выплачивают премию сотрудникам, ни разу не бывшим на больничном.

«Керамин» предлагает помощь родителям и обеды в кредит

— На предприятии более 2,6 тысячи работников. Составляя коллективный договор, постарались учесть интересы всех категорий. Продумали меры поддержки для их детей, а также наших пенсионеров, — рассказывает председатель первичной профсоюзной организации ександр Курчицкий.





Одинокие матери и отцы могут рассчитывать на ежемесячную помощь в размере одной базовой величины (с рождения ребенка до его 18-летия), а также 50-процентную оплату питания малыша в детском саду. Аналогичным образом помогают рассчитаться за завтраки и обеды многодетным родителям дошколят. Работникам этой категории раз в месяц предоставляют дополнительный выходной, оплачиваемый в размере среднего заработка.





Благодаря доплатам за путевки в летние лагеря заводчане имеют возможность оздоравливать детей с минимальными затратами (они платят около 10 % от стоимости). Добраться до базы отдыха в Одесской области работники и члены их семей могут бесплатно: проезд на автобусе оплачивают предприятие и профсоюзная организация.





Позаботились и об организации питания. Благодаря предоставляемой в заводской столовой 13-процентной скидке средняя стоимость обеда — 3-4 рубля. Ежемесячно на специальную электронную карточку работника начисляют кредит на питание в размере 200 рублей, погашаемый с зарплаты.

Средняя школа № 51 предоставляет бесплатный фитнес и доплаты молодым педагогам

— Наша школа открылась летом 2013 года. Работает много молодежи, средний возраст сотрудников — 35-40 лет. Составляя коллективный договор, мы это учитывали. Финансовые возможности бюджетной организации ограничены, но наш директор Галина Черник делает все возможное, — рассказывает председатель первичной профсоюзной организации школы Ольга Талалаева.





Некоторые нормы соглашения нацелены на то, чтобы молодые перспективные специалисты оставались в школе. Создана система наставничества. Выплачивают частичную компенсацию за съем жилья: раз в год 3 базовые величины. Учителя, завершившие работу по распределению, следующие 2 года ежемесячно получают доплату в размере 1 базовой величины.





В свободное от занятий время педагоги могут бесплатно посещать спортивный и тренажерный залы школы. Многие с удовольствием пользуются такой возможностью как после работы, так и в форточках между уроками. Учителя участвуют в соревнованиях по настольному теннису, волейболу, дартсу.









О. Талалаева подчеркивает, что по мере необходимости в документ вносят изменения. Когда в школе открыли интегрированные и профильный классы, появились инновационные площадки, в договор включили нормы о поощрении задействованных в их работе педагогов.





По итогам 2018 года средняя школа № 51 стала победителем в республиканском конкурсе на лучший коллективный договор.

Вопросы пока остаются

— Как показывает практика, в организациях с большим числом дополнительных социальных бонусов текучесть кадров гораздо ниже. Люди дорожат своим местом, работают с большей отдачей, — отмечает Е. Вербило.





Однако некоторые важные вопросы в договорах все еще обходят стороной, считает она. Так, в настоящее время профсоюзы целенаправленно работают над продвижением пунктов касательно подписания контрактов.





— По статистике, около 33 % всех контрактов в столице заключают на один год, однако есть организации, где таких контрактов вплоть до 90 %. От этой практики необходимо уходить. С добросовестными работниками, не имеющими дисциплинарных взысканий, этот документ должны подписывать на 5 лет, — подчеркнула собеседница.









Кроме того, не везде предусмотрены меры, направленные на повышение квалификации и подготовку кадров за счет нанимателя. Такая норма имеется только в 63 % коллективных договоров. В 2018 году в Минске из-за финансовых проблем наниматели приостанавливали действие 19 таких договоров. Как только экономическое положение улучшалось, обязательства выполняли.







