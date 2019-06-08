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Сегодня в Беларуси — выпускные. Со школой прощаются более 55 тысяч 11-классников

В Беларуси 8−9 июня пройдут школьные выпускные. В этом году аттестаты об общем среднем образовании получат 55,4 тысячи 11-классников.

Сегодня в Беларуси — выпускные. Со школой прощаются более 55 тысяч 11-классников
Снимок используется в качестве иллюстрации.
Этим летом, как и в предыдущие годы, проводить выпускные вечера Министерство образования рекомендует в стенах школ, а не за их пределами, пишет news.tut.by
— В школах созданы все условия для празднования выпускных. Для их безопасного проведения, — interfax.by приводит слова Ирины Коржовой, замначальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Минобразования. — Все-таки это праздник прощания со школой, а не какой-то другой, и лучше его проводить в стенах учебного заведения.

Специалист напоминает, если 11-классники решили, что будут отметать выпускной в другом месте, ответственность за это несут директора их учебных заведений, а не ребята и родители.

После праздника у парней и девушек будет несколько дней на отдых — а дальше тестирование. Первое ЦТ — 11 июня. Это белорусский язык. За ним 13 июня — русский.

Кстати, чтобы в эту вступительную компанию ничего не пропустить, TUT.BY подготовил для абитуриентов памятку с важными датами. Посмотреть ее можно здесь.

Традиционно в день выпускных в Минске ограничат продажу спиртного. Время запрета — с 08.00 8 июня до 08.00 9 июня. Все это не касается продажи алкоголя в заведениях общепита.


Напомним, приносить алкоголь на выпускные запрещено, а также нельзя использовать пиротехнические изделия и запускать в небо фонарики.


09:21 08/06/2019
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