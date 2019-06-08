Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Житель Бобруйского района так напился, что увидел у себя на участке несуществующие трупы

В прошлую субботу в Бобруйский РОВД позвонил житель деревни Бояры, который рассказал, что во время работ на участке он обнаружил останки «троих или четверых человек», сообщает Трыбуна працы.

Не прошло и двадцати минут, как тот же человек обратился уже в Бобруйский горрайотдел по ЧС. Еще спустя двадцать минут дежурный принял звонок от службы скорой медицинской помощи — медикам позвонила женщина, сказав, что ее муж ходит по дому с бензопилой и говорит, что «под полом кто-то есть». Как оказалось, все эти случаи связаны — звонки поступили из одной семьи.

На место выехала милиция, но никаких человеческих останков не обнаружила. Причина заключалась в том, что хозяин дома, любитель выпить, неуемным потреблением довел себя до галлюцинаций. Из-за спиртного у мужчины началось психическое расстройство.

От его действий никто не пострадал. Хозяина дома поместили в психоневрологическое отделение Бобруйской больницы.

09:07 08/06/2019
Поделиться


Блоги
Игорь Драко
О том, как русский бюрократ беларуского отчитывал
Валерий Щукин
Ведомство Шуневича "белое и пушистое"
Юрий Губаревич
Што такое ўшчыльненне і як з ім змагацца?
Павел Знавец
О памятниках и монументах советской эпохи.
Михаил Пастухов
СКАЗ О ЖЕМЧУЖНОМ


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё