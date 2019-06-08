Не прошло и двадцати минут, как тот же человек обратился уже в Бобруйский горрайотдел по ЧС. Еще спустя двадцать минут дежурный принял звонок от службы скорой медицинской помощи — медикам позвонила женщина, сказав, что ее муж ходит по дому с бензопилой и говорит, что «под полом кто-то есть». Как оказалось, все эти случаи связаны — звонки поступили из одной семьи.





На место выехала милиция, но никаких человеческих останков не обнаружила. Причина заключалась в том, что хозяин дома, любитель выпить, неуемным потреблением довел себя до галлюцинаций. Из-за спиртного у мужчины началось психическое расстройство.





От его действий никто не пострадал. Хозяина дома поместили в психоневрологическое отделение Бобруйской больницы.



