В Молодечно требуют отставки начальницы отдела образования

Фото с сайта praca-by.info

Активисты создали петицию, в которой перечислили многочисленные факты неисполнения ею служебных обязанностей, в том числе нарушения прав несовершеннолетних.





Чиновница известна также тем, что разослала в школы города письмо о необходимости направить учащихся на уборку картофеля. Именно на этой злополучной уборке погибла тринадцатилетняя школьница Виктория Попченя.





После этого случая в интервью TUT.BY Инна Драпеза рассказывала, что все «согласовывали с родителями». Однако родители Виктории никакого устного или письменного согласия не давали, кроме того принудительный детский труд является незаконным.





Спустя некоторое время СМИ опубликовали информацию о дисциплинарной ответственности данного лица за содержание детей в детском саду при температурном режиме 13 градусов.





«Инна Драпеза также инициировала отобрание моей дочери», – рассказывает Олеся Садовская член профсоюза РЭП в Молодечно:





– Мою дочь Катю незаконно продержали на гособеспечении около года, необоснованно наделив ее статусом ребенка оставшегося без попечения родителей. Хотя это просто абсурд, учитывая, что я – её мать жива.





Всё это с подачи чиновницы Драпезы.





– Инна Драпеза до сих пор не признала нарушения, на которые указала и прокуратура Минской области, и Минобразования. Не смотря на то, что она была подвергнута дисциплинарным мерам – это не дало никакого результата. Я считаю, что дисциплинарные меры в данном случае не эффективны, такой человек просто не должен работать в сфере образования с детьми.





Сейчас райисполком рассматривает вопрос о продлении контракта на занимаемой должности начальнице управления образования. В отделе кадров эту информацию подтвердили.





– Многие активисты и жители Молодечно не согласны с тем, чтобы Драпеза продолжала работать. Мы уже направили обращения в Молодеченский облисполком с просьбой учесть мнение жителей города. А также призываем всех неравнодушных подписать петицию, — подчеркнула Олеся Садовская.