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Отмечается, что в десятилетнем возрасте в ходе демонстраций он руководил группой, в которую входили более 30 сверстников. Его задержали в 2013 году, когда Курейрис со своей семьей направлялись в Бахрейн. На момент ареста ему было 13 лет. Саудовские власти обвинили подростка в принадлежности к экстремистской террористической организации, а также в помощи в создании коктейлей Молотова (жидкостные зажигательные гранаты), пишет Лента.ру.





Несмотря на то, что Курейрис не совершил ни одного убийства, прокуроры утверждают, что разжигание мятежа считается достаточным преступлением для самого сурового наказания в Саудовской Аравии — смертной казни.





Курейрис находится в заключении на протяжении пяти лет. Подросток отверг все обвинения и заявил, что признания, сделанные им ранее, были получены под принуждением. Ранее были задержаны его отец и брат.





Саудовская Аравия считается лидером по числу смертных казней наряду с Китаем, Ираном, Вьетнамом и Ираком.





«Арабская весна» — серия государственных переворотов, революций, путчей и волнений в Северной Африке и на Ближнем Востоке, произошедших в начале 2011 года. Массовые протесты привели к падению правительств Туниса, Египта и Йемена, гражданским войнам в Ливии и Сирии, восстанию в Бахрейне, а также дестабилизации обстановки во многих других арабских государствах.









Волнения в Саудовской Аравии изменили режим в королевстве. 25 сентября 2011 года в Тронной речи король пошел на политические уступки либералам-суннитам: было объявлено о предоставлении с 2013 года избирательных прав женщинам. Кроме того, было увеличено финансирование социальных расходов.



