Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

На охоте в Белыничском районе россиянин застрелил беременную тройней косулю

Егерь хотел скрыть это, но в лесу нашли закопанные трупики детенышей.

Фото: gosinspekciya.gov.by


Рейдовой группой Витебской области совместно с Оршанской межрайинспекцией был выявлен факт подделки документов на охоту, сообщают в пресс-службе Госинспекции охраны животного и растительного мира, пишет kp.by
В угодьях Белыничского района егерь повел на охоту россиянина. Мужчине было разрешено застрелить пятерых самцов косули. Так как с 15 мая в Беларуси открылся сезон охоты на взрослых и селекционных косуль мужского пола.

Но во время тура, то ли намерено, то ли случайно, охотник-россиянин выстрелил в беременную косулю. Чтобы скрыть страшный факт они вместе с егерем, проводившим охоттур, на месте разделали животное, достали из утробы косулят, и закопали все в лесу. Затем представитель лесхоза оформил «легальные» документы, мол, во время тура убиты 5 косуль-самцов. Кроме беременной самки охоттурист застрелил еще четырех «оленей».

– Косуля была беременна тройней, и детеныши вот-вот должны были появиться на свет, – рассказали природоохранники.

Подлог обнаружился, когда в лесу были найдены останки животных. Ущерб, нанесенный природе, составил без малого 12300 белорусских рублей – виновные уже возместили эту сумму.

Но и против егеря, и против россиянина все равно заведены уголовные дела. К слову, работник лесхоза в 2016 году уже привлекался к ответственности за незаконную охоту.


08:04 08/06/2019
Поделиться


Блоги
Игорь Драко
О том, как русский бюрократ беларуского отчитывал
Валерий Щукин
Ведомство Шуневича "белое и пушистое"
Юрий Губаревич
Што такое ўшчыльненне і як з ім змагацца?
Павел Знавец
О памятниках и монументах советской эпохи.
Михаил Пастухов
СКАЗ О ЖЕМЧУЖНОМ


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё