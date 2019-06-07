Оршу накрыло волной ядовитого газа

В конце мая и в начале июня в Орше несколько дней фиксировалось превышение норматива качества по содержанию в воздухе диоксида азота.





Как сообщает "Витебская Весна" со ссылкой на news.vitebsk.cc 27 мая в районе Молодежной улице было зафиксировано превышение норматива в 2,5 раза , а 28 мая в районе улицы Ленина концентрация этого газа составляла 1,7 ПДК, забор воздуха проводились в час ночи. 29 мая в районе Молодежной улице в 7:00 зафиксированное превышение норматива качества в 2,6 раза. Также в районе ул. Ленина 3 июня в срок отбора проб 1:00 зафиксировано превышение норматива качества в 1,7 раза по диоксиду азота. В первых двух случаях в Орше был юго-западный ветер, а в третьем - южный, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контроле радиоактивного загрязнения и мониторинга окружающей среды.









Диоксид азота применяется при производстве кислот, а также используется как окислитель в ракетном топливе. Это ядовитый газ красно-бурого цвета и без запаха.





Иногда диоксид азота называют «лисьим хвостом» из-за его бурого цвета. Стоит отметить, что это вещество высокотоксичное, даже в небольших концентрациях оно раздражает дыхательные пути, а в больших - вызывает отек легких. Кроме того, диоксид азота вызывает изменения состава крови, в частности, уменьшает содержание в ней гемоглобина.



