В Новополоцке перед приездом Лукашенко мыли улицы с мылом

Лукашенко 7 июня совершил рабочую поездку в Новополоцк и посещает ОАО «Нафтан». Местные власти активно готовились к приезду диктатора, что даже поручили сотрудникам помыть улицы с мылом, передает bobruisk.ru





Очевидцы заметили, что сотрудниц общежития ОАО «Нафтан» выгнали на улицу мыть асфальт перед центральным входом в здание. Видимо, предположили, что президент может и к ним нагрянуть как снег на голову... а там грязь. Происходящее снимали на камеры проходящие мимо люди и шутили.





В группе «№1 Новополоцк/Полоцк» в социальной сети «Вконтакте» появился видеоролик.