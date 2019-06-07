Ученые связали появление секса с необходимостью борьбы с раком

Группа ученых под руководством Фредерика Томаса из Университета Монпелье во Франции заявили о том, что половое размножение появилось в ответ на распространение рака. Как сообщает Naked science, половое размножение позволило некоторым видам получить преимущество, потому что оно сокращает количество передаваемых раковых клеток.





Подавляющее большинство живых организмов продолжают род с помощью полового размножения. Есть также те, которые размножаются бесполым способом (способны произвести потомство в одиночку), и те, кто "переключается" между двумя режимами. В течение достаточно длительного времени исследователи пытаются понять, почему половое размножение стало настолько распространено.





Теперь же исследователи предложили новую версию этого. По их мнению, половое размножение позволяет снизить количество передаваемых раковых клеток, которые они называют "обманщиками".









В многоклеточных организмах, состоящих из множества различных клеток, которые научились ладить друг с другом для общего блага организма, эти клетки-"обманщики" размножаются и используют другие клетки для своего выживания и дальнейшего распространения по организму. Томас и его команда предполагают, что бесполое размножение, возможно, принесло пользу этим клеткам-"обманщикам" — за долгое время им удалось адаптироваться к генетически идентичным организмам, фактически клонам. Эти клетки, по словам ученых, также нашли способ обходить иммунные системы организмов, которые размножаются бесполым путем. Такие раковые клетки могут переходить от одного организма к другому, а вызываемые ими опухоли называются трансмиссивными.





По мнению ученых, половое размножение позволило снизить риск развития такого типа онкологических заболеваний. Именно поэтому, по мнению исследователей, распространенность полового размножения у эукариот может восходить к первому появлению трансмиссивного рака у первых бесполых многоклеточных организмов.