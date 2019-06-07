КГК создал «горячую линию» для абитуриентов
Следить за ходом вступительной кампании будут более 250 сотрудников Комитета госконтроля.
7 июня прошло первое заседание госкомиссии по контролю за ходом вступительной кампании под председательством вице-премьера Игоря Петришенко, сообщает КГК.
Комиссии по контролю за ходом вступительных испытаний будут работать в каждом учебном учреждении. Всего за вступительной кампанией будет следить более 250 сотрудников КГК.
Комиссии будут контролировать ход вступительной кампании на всех этапах: на централизованном тестировании с 11 июня по 10 июля, при приеме документов, проведении вступительных экзаменов, зачислении абитуриентов.
Для решения проблем, возникающих у абитуриентов и их родителей, будут созданы «горячие линии» в каждой из областей и в Министерстве образования.
В этом году на централизованное тестирование зарегистрировались 76 888 человек. Тестирование будет проходить по 11 предметам в 40 учреждениях образования.
Источник: reform.by
20:32 07/06/2019