КГК создал «горячую линию» для абитуриентов

7 июня прошло первое заседание госкомиссии по контролю за ходом вступительной кампании под председательством вице-премьера Игоря Петришенко, сообщает КГК.

Комиссии по контролю за ходом вступительных испытаний будут работать в каждом учебном учреждении. Всего за вступительной кампанией будет следить более 250 сотрудников КГК.









Комиссии будут контролировать ход вступительной кампании на всех этапах: на централизованном тестировании с 11 июня по 10 июля, при приеме документов, проведении вступительных экзаменов, зачислении абитуриентов.





Для решения проблем, возникающих у абитуриентов и их родителей, будут созданы «горячие линии» в каждой из областей и в Министерстве образования.





В этом году на централизованное тестирование зарегистрировались 76 888 человек. Тестирование будет проходить по 11 предметам в 40 учреждениях образования.



