Беларусь потратит 98,5 тысяч рублей на реабилитацию китайских детей

Из Китая в Беларусь приедут на реабилитацию 16 детей, сообщает пресс-служба президента.

Дети будут находиться в Республиканской детской больнице медицинской реабилитации. Расходы на реабилитацию, авиаперелет, транспортные услуги и пребывание сопровождающих лиц берет на себя беларусская сторона. Для этих целей из резервного фонда президента выделено 98,5 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал сегодня Александр Лукашенко.





Для детей будет организована экскурсионная и культурная программы.



