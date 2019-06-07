Минские айтишники создали приложение, которое на конференции выявило у мужчины меланому
Беларуские айтишники разработали приложение Skinive, которое проверяет здоровье кожи: определяет шесть типов акне, вирус папилломы и даже рак кожи. Во время минской международной IT-конференции алгоритм нашел меланому у одного из участников.
На конференцию Emerge приехали более двух тысяч участников из 50 стран. Один из них ради праздного интереса решил испытать Skinive в действии: приложение диагностировало меланому с высокой степенью вероятности. Позже медики подтвердили диагноз. К счастью, недуг удалось обнаружить на ранней стадии, и мужчине окажут своевременную помощь.
На сайте skinive.ru пишут, что добровольца направили онкологу-хирургу. После иссечения и удаления новообразования ему сделают биопсию.
18:51 07/06/2019