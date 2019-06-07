Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Минские айтишники создали приложение, которое на конференции выявило у мужчины меланому

Беларуские айтишники разработали приложение Skinive, которое проверяет здоровье кожи: определяет шесть типов акне, вирус папилломы и даже рак кожи. Во время минской международной IT-конференции алгоритм нашел меланому у одного из участников.

На конференцию Emerge приехали более двух тысяч участников из 50 стран. Один из них ради праздного интереса решил испытать Skinive в действии: приложение диагностировало меланому с высокой степенью вероятности. Позже медики подтвердили диагноз. К счастью, недуг удалось обнаружить на ранней стадии, и мужчине окажут своевременную помощь.

На сайте skinive.ru пишут, что добровольца направили онкологу-хирургу. После иссечения и удаления новообразования ему сделают биопсию.


18:51 07/06/2019
Поделиться


Блоги
Игорь Драко
О том, как русский бюрократ беларуского отчитывал
Валерий Щукин
Ведомство Шуневича "белое и пушистое"
Юрий Губаревич
Што такое ўшчыльненне і як з ім змагацца?
Павел Знавец
О памятниках и монументах советской эпохи.
Михаил Пастухов
СКАЗ О ЖЕМЧУЖНОМ


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё