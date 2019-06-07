Самокаты для спецназа. Министерство обороны назвало причину закупок
На сайте госзакупок появилась информация, что для в/ч спецназа в Колодищах, хотят закупить 24 самоката.
Нет, спецназовцы не будут патрулировать Минск на самокатах. Их покупают как призы для победителей армейских соревнований, пишет телеграм-канал Оборонка_by.
Начальная стоимость аукциона 27 540 рублей, то есть на один самокат закладывается 1147 рублей.
Как пояснил пресс-секретарь Минобороны, самокаты получат победители армейских соревнований, которые будут проходить в Беларуси.
— В других странах победителям и мотоциклы вручают, это нормальная практика, — рассказал Владимир Макаров.
18:28 07/06/2019