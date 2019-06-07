Беременная гомельчанка внезапно умерла
Ей было всего 39 лет.
Утром 7 июня в агрогородке Михальки Гомельского района стало плохо беременной женщине. Вызвали скорую. Врачи констатировали смерть.
Известно, что женщину звали Антонина Г. Ей было 39 лет. Она жила в Гомеле вместе с мужем, работала в автобусном парке. Растили двоих детей. Около 7 месяцев назад Антонина снова забеременела.
Накануне трагедии Антонина с мужем приехали к его матери, которая одна живет в Михальках. Остались переночевать.
«Утром, часов около пяти, кажется, ей стало плохо. Пока врачи ехали, умерла, — рассказала свекровь женщины. — Что именно случилось, пока неизвестно. Врачи сказали, что, вероятно, оторвался тромб».
Женщина не дожила месяц до своего 40-летия.
По факту происшествия Следственный комитет проводит проверку.
Источник: nn.by
14:17 07/06/2019