Беременная гомельчанка внезапно умерла

Утром 7 июня в агрогородке Михальки Гомельского района стало плохо беременной женщине. Вызвали скорую. Врачи констатировали смерть.





Известно, что женщину звали Антонина Г. Ей было 39 лет. Она жила в Гомеле вместе с мужем, работала в автобусном парке. Растили двоих детей. Около 7 месяцев назад Антонина снова забеременела.





Накануне трагедии Антонина с мужем приехали к его матери, которая одна живет в Михальках. Остались переночевать.









«Утром, часов около пяти, кажется, ей стало плохо. Пока врачи ехали, умерла, — рассказала свекровь женщины. — Что именно случилось, пока неизвестно. Врачи сказали, что, вероятно, оторвался тромб».





Женщина не дожила месяц до своего 40-летия.





По факту происшествия Следственный комитет проводит проверку.



