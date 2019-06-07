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Беременная гомельчанка внезапно умерла

Ей было всего 39 лет.

Утром 7 июня в агрогородке Михальки Гомельского района стало плохо беременной женщине. Вызвали скорую. Врачи констатировали смерть.

Известно, что женщину звали Антонина Г. Ей было 39 лет. Она жила в Гомеле вместе с мужем, работала в автобусном парке. Растили двоих детей. Около 7 месяцев назад Антонина снова забеременела.

Накануне трагедии Антонина с мужем приехали к его матери, которая одна живет в Михальках. Остались переночевать.


«Утром, часов около пяти, кажется, ей стало плохо. Пока врачи ехали, умерла, — рассказала свекровь женщины. — Что именно случилось, пока неизвестно. Врачи сказали, что, вероятно, оторвался тромб».

Женщина не дожила месяц до своего 40-летия.

По факту происшествия Следственный комитет проводит проверку.


Источник: nn.by
14:17 07/06/2019
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