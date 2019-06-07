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Дорогой не только велосипед: у Коли Лукашенко самые модные очки сезона

Коля Лукашенко дал еще один повод для обсуждений.


Фотографии появились в паблике «Народные новости Витебска». Очевидцы также сообщают, что Лукашенко-старший зашел в местный магазин, спросил у всех, кто какое мороженое будет, и сам за всех расплатился. Себе купил пломбир в стаканчике. 

Это все хорошо, но редакцию больше взволновали очки Коли Лукашенко (на скриншоте). Дело в том, что это самые модные очки в 2019-м.


Например, похожие очки есть в коллаборации Oakley и Vetements, бренда Демны Гвасалии, самого, возможно, обсуждаемого дизайнера текущего момента. 

Такие же очки, только без садо-мазо шипов, выпустил Херон Престон – молодой мемный дизайнер, который раньше работал на Канье Уэста.

 

Если вам страсть как хочется купить почти такие же очки, как у Коли Лукашенко, только очень недорогие, то похожие продаются в магазинах спецодежды. 

Например, очки за 10 рублей из магазина alus.by, в котором продают автозапчасти и всякие штуки для шиномонтажа. 



 

Источник: kaktutzhit.by
11:30 07/06/2019
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