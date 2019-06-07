Дорогой не только велосипед: у Коли Лукашенко самые модные очки сезона
Коля Лукашенко дал еще один повод для обсуждений.
Дело в том, что в первые летние выходные, как уже сообщалось, Лукашенко вместе с младшим сыном, личным врачом и еще парой друзей решил прокатиться на велосипедах по городскому поселку Болбасово Оршанского района.
Фотографии появились в паблике «Народные новости Витебска». Очевидцы также сообщают, что Лукашенко-старший зашел в местный магазин, спросил у всех, кто какое мороженое будет, и сам за всех расплатился. Себе купил пломбир в стаканчике.
Это все хорошо, но редакцию больше взволновали очки Коли Лукашенко (на скриншоте). Дело в том, что это самые модные очки в 2019-м.
Например, похожие очки есть в коллаборации Oakley и Vetements, бренда Демны Гвасалии, самого, возможно, обсуждаемого дизайнера текущего момента.
Такие же очки, только без садо-мазо шипов, выпустил Херон Престон – молодой мемный дизайнер, который раньше работал на Канье Уэста.
Если вам страсть как хочется купить почти такие же очки, как у Коли Лукашенко, только очень недорогие, то похожие продаются в магазинах спецодежды.
Например, очки за 10 рублей из магазина alus.by, в котором продают автозапчасти и всякие штуки для шиномонтажа.
Источник: kaktutzhit.by
11:30 07/06/2019