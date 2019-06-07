Об этом рассказала руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова на полях Петербургского международного экономического форума.





"Есть определенные проблемы с приемом белорусских детей в российские вузы, поскольку они тоже должны сдавать ЕГЭ, а это значит выезжать для сдачи в Санкт-Петербург или еще куда-то. Нужно принять какие-то решения, которые помогли бы в этой ситуации. Нужно создать там пункты, где белорусские дети могли бы сдавать ЕГЭ без дальних разъездов. То есть ЕГЭ должен прийти в Беларусь, а это не такой уж простой вопрос, если учесть, как у нас вся процедура жестко организована, включая наблюдение и прочее", - цитирует чиновницу ТАСС.











