Витебские студенты придумали бронемайку

Бронемайка пока что существует в единственном экземпляре. Сейчас Дмитрий испытывает ее на себе. Говорит, летом жарковато и тяжеловато. А вот для весны и осени – в самый раз! Правда, вместо бронепластин экспериментальный образец футболки оснащен обычными металлическими, подходящими по весу. Настоящие бронепластины – штука дорогая, и двум витебским студентам купить их пока что нереально. О том, где найти поставщиков пластин, ребята будут думать, если им удастся запустить бронеодежду в производство.





-Такую футболку можно надевать на массовые мероприятия, в такие места, где может быть угроза террористического акта, - рассказывает Дмитрий. – Например, на футбольный матч, если есть опасность, что вспыхнет драка среди фанатов. В Европе сейчас много террористических актов, страдают люди. Мы хотим, чтобы наши люди были в безопасности.





Ориентировочная стоимость футболки без бронепластин – около 45 долларов.









-Это потому, что она сшита из специальной плотной ткани, способной выдержать вес бронепластин и не разорваться, не деформироваться, - объясняет Елена. – Даже нитки специально подобраны.





Кстати, если у кого-то дома случайно завалялись бронепластины, Елена и Дмитрий готовы сшить на заказ не только футболку, но и любую одежду с защитой. Хоть фрак, хоть свадебное платье. Разработают фасон, подберут подходящие материалы, продумают, как разместить пластины, чтобы они в случае опасности прикрывали жизненно важные органы.



