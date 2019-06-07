



Девушки соревновались в возрастной категории 18-25 лет и впечатлили требовательное жюри номером «Воздушные гимнастки на трапеции». Выступление оказалось настолько эффектным, что дуэту достался и специальный приз от генерального директора театра акробатического искусства КНР.





Как рассказала Анастасия Донченко, номер, который они подготовили именно для этого фестиваля, рассказывает о перерождении, о человеке, который побеждает сам себя и в борьбе с собой становится сильнее.





— Моя партнерша по номеру – Анастасия Путято – как старшая сестра ведет меня, тянет вверх, — поделилась артистка.

Номер на трапеции появился в мае 2018 года и сначала взял «серебро» на цирковом фестивале в Риге, а после доработки и добавления новых элементов стал «золотым» в Киеве. При этом, как призналась Анастасия, работа над композицией не останавливается.





– Все награды кладутся на полочку в музей, а работа продолжается, — отметила она.





Как призналась победительница, путь на арену для нее в свое время оказался извилистым: после многочисленных занятий разными видами спорта Анастасия попала в цирковую студию.





— Цирк меня заманил в свои стены, — рассказала артистка. — Параллельно я занималась в секции любительской гимнастики и поспорила с мамой: где раньше выступлю, там и останусь. В цирке много различных жанров, много возможностей чему-то научиться, и я сделала все возможное, чтобы остаться там.





В 17 лет Анастасию пригласили выступить с цирковым номером на воздушном кольце в шоу «Конструктор» в Минске и Казани, а после она оказалась в Белгосцирке, где и сложился «золотой» дуэт двух Анастасий.

Фестиваль «Золотой Каштан» проходил в Киеве с 30 мая по 1 июня. Жюри конкурса состояло из профессионалов циркового искусства из США, КНР, Японии, Италии, Испании, Чехии, Венгрии, Франции, Латвии, Украины и Беларуси.





Фото Белгосцирка



