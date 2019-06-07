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В Молодечно осужден мужчина за домогательства к 9-летней падчерице

Суд Молодечненского района приговорил 37-летнего мужчину к 12 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима, признав его виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении 9-летней дочери жены.

Судебное заседание было закрытым. Обвинение в суде поддерживала старший помощник прокурора Молодечненского района Елена Болотина. Она рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Семья, в которой было совершено преступление, многодетная. В суде было доказано несколько эпизодов насильственных действий сексуального характера мужчины в отношении малолетней падчерицы. Девочка получила серьезную психологическую травму. Обвиняемый не признал свою вину и утверждал, что маленькая потерпевшая все придумала.

По словам Елены Болотиной, в 2018 году обвиняемый был судим за кражу и приговорен к штрафу. Судимость не снята и не погашена.

Дело по домогательствам к девочке было возбуждено и расследовалось по третьей части статьи 167 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней).


Преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Суд приговорил обвиняемого к двенадцати годам колонии.

Приговор не вступил в законную силу. Обвиняемый его обжаловал. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента возбуждения уголовного дела. В камере он находится и теперь.


Mlyn.by
09:19 07/06/2019
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