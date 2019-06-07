В Гродно открыли памятную доску рок-певцу Чеславу Немену

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Именно в этом здании в 1954 году учился знаменитый рок-музыкант, чьё творчество объединяет Беларусь и Польшу.





В церемонии открытия приняли участие председатель Совета Республики Михаил Мясникович, маршал Сената Польши Станислав Корчевский и вдова музыканта Малгожата Немен, а также посол Польши Артур Михальский и ряд белорусских чиновников.





Автором мемориальной доски стал гродненский скульптор Владимир Пантелеев. Она сделана из светлого итальянского гранита и украшена бронзовым барельефом с портретом певца. Надпись на доске сделана на двух языках — на белорусском и на польском.





"Символично, что памятная табличка открывается в год восьмидесятилетия со дня рождения Чеслава. Сегодня история как будто сделала круг. Он снова в Гродно, а о его творчестве узнают всё больше и говорят уже новые поколения", — отметила вдова музыканта Малгожата Немен.