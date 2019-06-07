Мужчина подобрал их. Позже склеил банкноты и направился в банк для обмена на белорусские рубли. Однако кассир сразу же определила, что купюры являются поддельными. По этой причине их разорвали, а нашедший, не подозревая подвоха, склеил доллары и надеялся их обменять, сообщае т милиция.





Гражданам стоит помнить, что при получении денежных средств (как валюты, так и белорусских рублей) нужно проверить их подлинность. Как правило, качество «подделок» невысокое, поэтому на них отсутствуют даже элементарные водяные знаки.



