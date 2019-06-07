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Хотел пополнить бюджет: житель Гродно пытался поменять заклеенные фальшивые доллары

30-летний житель Гродно вышел из своего дома и увидел, что на земле лежат две разорванные 100-долларовые купюры.

Мужчина подобрал их. Позже склеил банкноты и направился в банк для обмена на белорусские рубли. Однако кассир сразу же определила, что купюры являются поддельными. По этой причине их разорвали, а нашедший, не подозревая подвоха, склеил доллары и надеялся их обменять, сообщает милиция.

Гражданам стоит помнить, что при получении денежных средств (как валюты, так и белорусских рублей) нужно проверить их подлинность. Как правило, качество «подделок» невысокое, поэтому на них отсутствуют даже элементарные водяные знаки.


09:18 07/06/2019
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