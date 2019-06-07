Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

В Дубаи разбился автобус с туристами: 17 погибших

Туристический автобус, возвращавшийся из Омана, попал в дорожно-транспортное происшествие в Дубае.

Фото: Arabian Business

 Число погибших в результате аварии с участием туристического автобуса в Дубае увеличилось до 17 человек, сообщает Gulf News.
 
Еще девять пассажиров получили ранения. Национальности пассажиров и другие подробности происшествия пока не сообщаются.
 
Отмечается, что водитель пассажирского автобуса проигнорировал правила и поехал по трассе, не предназначенной для автобусов, где врезался в дорожный знак.



09:09 07/06/2019
Поделиться


Блоги
Валерий Щукин
Ведомство Шуневича "белое и пушистое"
Юрий Губаревич
Што такое ўшчыльненне і як з ім змагацца?
Павел Знавец
О памятниках и монументах советской эпохи.
Михаил Пастухов
СКАЗ О ЖЕМЧУЖНОМ
Александр Федута
Падение «маршала Победы»


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё