Не поверите: Каждый день миллион человек заражается венерическими заболеваниями
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, каждый день по всему миру происходит один миллион заражений инфекциями, передаваемых половым путем. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.
"Каждый день среди людей в возрасте 15-49 лет наблюдается более 1 миллиона новых случаев излечимых инфекций, передаваемых половым путем", - говорится в сообщении.
Это означает, что ежегодно регистрируется более 376 миллионов новых случаев четырех инфекций - хламидиоза, гонореи, трихомониаза и сифилиса.
По словам исполнительного директора по всеобщему охвату здравоохранением и жизненному циклу в ВОЗ, доктора Питера Саламы, по всему миру наблюдается отсутствие прогресса в попытках остановить распространение инфекций, передаваемых половым путем.
Результаты исследования, опубликованные в бюллетене Всемирной организации здравоохранения, показывают, что среди мужчин и женщин в возрасте 15-49 лет в 2016 году было зарегистрировано 127 миллионов новых случаев хламидий, 87 миллионов - гонореи, 6,3 миллиона - сифилиса и 156 миллионов – трихомониаза.
В среднем примерно 1 из 25 человек во всем мире, по последним данным, имеет по крайней мере одну из этих инфекций.
Эти заболевания оказывают глубокое влияние на здоровье взрослых и детей во всем мире. Без лечения они могут привести к серьезным и хроническим последствиям для здоровья, включая неврологические и сердечно-сосудистые заболевания, бесплодие, внематочную беременность, мертворождение и повышенный риск заражения ВИЧ.
Только сифилис вызвал около 200 тыс. мертворождений и смертности новорожденных в 2016 году, что делает его одной из основных причин потери ребенка матерями. Кроме того, эти заболевания также связаны со значительным уровнем травли и насилия в семье, отмечают в ВООЗ.
Напомним, в Словакии объявили эпидемию сифилиса в 2018 года. В Тебишовском районе Словакии зафиксировали вспышку сифилиса. Здесь заболеваемость превышала норму в 16 раз. Число заболевших выросло на 115 человек.
08:59 07/06/2019