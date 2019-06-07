



"Каждый день среди людей в возрасте 15-49 лет наблюдается более 1 миллиона новых случаев излечимых инфекций, передаваемых половым путем", - говорится в сообщении.





Это означает, что ежегодно регистрируется более 376 миллионов новых случаев четырех инфекций - хламидиоза, гонореи, трихомониаза и сифилиса.





По словам исполнительного директора по всеобщему охвату здравоохранением и жизненному циклу в ВОЗ, доктора Питера Саламы, по всему миру наблюдается отсутствие прогресса в попытках остановить распространение инфекций, передаваемых половым путем.





Результаты исследования, опубликованные в бюллетене Всемирной организации здравоохранения, показывают, что среди мужчин и женщин в возрасте 15-49 лет в 2016 году было зарегистрировано 127 миллионов новых случаев хламидий, 87 миллионов - гонореи, 6,3 миллиона - сифилиса и 156 миллионов – трихомониаза.





В среднем примерно 1 из 25 человек во всем мире, по последним данным, имеет по крайней мере одну из этих инфекций.





Эти заболевания оказывают глубокое влияние на здоровье взрослых и детей во всем мире. Без лечения они могут привести к серьезным и хроническим последствиям для здоровья, включая неврологические и сердечно-сосудистые заболевания, бесплодие, внематочную беременность, мертворождение и повышенный риск заражения ВИЧ.





Только сифилис вызвал около 200 тыс. мертворождений и смертности новорожденных в 2016 году, что делает его одной из основных причин потери ребенка матерями. Кроме того, эти заболевания также связаны со значительным уровнем травли и насилия в семье, отмечают в ВООЗ.





Напомним, в Словакии объявили эпидемию сифилиса в 2018 года. В Тебишовском районе Словакии зафиксировали вспышку сифилиса. Здесь заболеваемость превышала норму в 16 раз. Число заболевших выросло на 115 человек.



