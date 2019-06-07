К объезду присоединились и корреспонденты агентства «Минск-Новости».









В 18.00 все участники, среди которых руководители «Горремавтодора», «Минскзеленстроя», «Минскводоканала», Специализированного монтажно-эксплуатационного управления, санэпидемслужбы, собрались на старте – на разворотном кольце велодорожки за аквапарком «Лебяжий».





— Одними лозунгами людей не призовешь к здоровому образу жизни, нужно создавать условия для активного отдыха. Из кабинета много не увидишь, потому мы собрались таким составом, чтобы «сверить часы», проехать весь маршрут на велосипедах и посмотреть, какие есть недоработки, что требует совершенствования, — рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.





Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. В нынешнем году, отметил он, при подготовке велодорожки к сезону сделано немало: восстанавливали поломанные лавочки, тротуарную плитку, окрашивали и меняли малые архитектурные формы. Впервые за 10 лет существования велобана занялись ремонтом покрытия с полной заменой отдельных участков. Сейчас работы еще продолжаются, но должны завершиться в ближайшее время.





Для А. Дороховича поездка на велосипеде по велодорожке занятие не новое. Он активно катается в свободное время, потому некоторые замечания высказывает еще до начала велопробега. Например, кое-где требуют покраски, а местами и ремонта заборы, больше внимания стоит уделить озеленению прилегающих территорий и удалению засохших насаждений, покосу травы. В столице, обращает он внимание, не должно быть покосившихся заборов.





Первые поручения ответственным службам начинают поступать еще в точке сбора. Вокруг разворотного кольца велодорожки в районе аквапарка озеленение требует совершенствования. Заместитель главы администрации Центрального района Вадим Передня обещает: чтобы облагородить территорию, здесь высадят декоративные цветущие кустарники.





Ремонт покрытия нужно делать не полосками, а целыми участками. Так и дорожка будет комфортнее, и следующий ремонт потребуется не так скоро.





Участники объезда отправляются в путь, а мы следуем за ними. Доехав до Веснянки, где напротив Свято-Покровского собора работает едва ли ни единственный на все 27 километров трассы питьевой фонтанчик, интересуемся, может ли на маршруте стать больше водопоев.





Директор «Минскводоканала» Олег Аврутин говорит, что на предприятии об этом подумают. Позади довольно небольшой отрезок пути, а недостатки уже выявлены.





Директор «Минскводоканала» Олег Аврутин— Есть участки трассы, где непонятно, у кого приоритет движения: у пешеходов или велосипедистов. Например, у «Арена-Сити», где люди спускаются по ступеням из торгового центра прямо на велодорожку. Нужно подумать, как отрегулировать этот момент, чтобы учесть интересы всех, — комментирует А. Дорохович.





Движемся дальше. В районе пр. Машерова идет покос водорослей. Здесь работает комбайн «Минскводоканала». Как пояснил директор предприятия О. Аврутин, в настоящее время на Свислочи задействованы два комбайна высокой производительности, которые косят водоросли с 6.30 до 21.00.





— Начали работы 1 июня. Первым делом косим водную растительность в центральной части города, чтобы привести акваторию в порядок. В нынешнем году была очень теплая весна, потому водорослей много, работаем в сжатые сроки, чтобы ко II Европейским играм все было гладко и красиво, — сказал О. Аврутин.





Под мостом на пр. Машерова еще идут строительные работы. Хоть ремонт – явление временное, участники объезда признают: там небезопасно. Проезжая участок на скорости, можно упасть и травмироваться. Этот момент также берут на контроль.





Чтобы доехать от одного края велодорожки до другого, у участников объезда уходит более трех часов. Хоть велопрогулки занятие не для всех обычное, с дистанции никто не сошел.





В конце велодорожки участники объезда обсудили перспективу ее продления к парку 900-летия Минска. Проект уже готов и находится на экспертизе.





Подводя итоги, А. Дорохович подчеркнул: было весьма продуктивно проехать по маршруту совместно с представителями всех заинтересованных служб. Каждый отметил для себя места, требующие доработки. В первую очередь дорожники, ведь от качества их работы зависит скорость и безопасность движения.





Впрочем, сами горожане в этот день были настроены не так критически, как власти столицы. По их оценкам, дорожка в хорошем состоянии, замечаний нет, пожелание только одно: сделать так, чтобы пешеходы не мешали движению велосипедистов и не создавали опасных ситуаций, выскакивая прямо под колеса.





После наводящих вопросов выясняется: пользователи велобана не прочь увидеть его более зеленым, да и туалеты на маршруте — хотя бы в отдаленных от заправок и торговых центров участках дорожки — пришлись бы кстати.





Фото Ирины Малиновской



