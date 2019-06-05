Скабеева обиделась: Так, как в Беларуси, меня ещё никто не называл

Там ее имя написано как «Скабеява Вольга».

«Так меня еще никто не называл», — написала телеведущая.





МИД Беларуси выдал ей аккредитацию на два месяца — с 4 июня по 3 августа.





Интересно, что через какое-то время Скабеева удалила публикацию из своего инстаграма ( запись была по этому адресу), однако интернет-пользователи успели сделать скриншот этой записи.



