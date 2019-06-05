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Скабеева обиделась: Так, как в Беларуси, меня ещё никто не называл

Скандально известная пропагандистка телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева выложила в своем инстаграме фото аккредитационной карты, которую ей выдали в Минске.

 Там ее имя написано как «Скабеява Вольга».
«Так меня еще никто не называл», — написала телеведущая.

МИД Беларуси выдал ей аккредитацию на два месяца — с 4 июня по 3 августа.

Интересно, что через какое-то время Скабеева удалила публикацию из своего инстаграма (запись была по этому адресу), однако интернет-пользователи успели сделать скриншот этой записи.


nn.by
07:31 07/06/2019
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