Из Хойник высылают россиянина, родившегося в Беларуси

Сергей Резчик





На приеме у правозащитника Леонида Судаленко 40-летний мужчина поведал, что на момент распада СССР он вместе с родителями проживали в России, в 1996 году семья переехала в Беларусь. В родных Хойниках мужчина имеет в собственности квартиру, здесь он создал семью, воспитывает двоих несовершеннолетних сыновей, которые являются граждане Беларуси.





Имеет постоянную работу на местном ЖБИ, по месту работы характеризуется положительно. Руководства завода даже ходатайство написало в его поддержку, узнав о высылке.





26 апреля начальник ОВД Хойникского райисполкома Сергей Жевняк уведомил мужчину «о высылке путем добровольного выезда из Республики Беларусь в интересах общественного порядка». Жалоба в управление по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома результата не принесла – 17 мая начальник областной милиции Александр Васильев оставил жалобу о высылке без удовлетворения.





Все дело в том, что в прошлом году мужчину лишили права вождения на 3 года, штраф оплачен полностью. Также его штрафовали за превышение скорости и перевозку ребенка в автомобиле без детского кресла.





После консультаций с юристом ПЦ «Весна» подана жалоба в районный суд Хойник. По словам Леонида Судаленко, пришлось задействовать все возможные механизмы защиты высылаемого.









«Сергей вступил в независимый профсоюз РЭП, что даст нам право представлять его интересы в суде. Наша правовая позиция заключается в непропорциональности содеянного наказанию. Конституция Беларуси гарантирует иностранцам равные права с белорусскими гражданами, в данном кейсе это равенство явно нарушено», - заявил правозащитник.





Сергей Резчик говорит, что прожил в Беларуси большую половину своей жизни, а в России у его никого нет и ему некуда ехать. "В случае высылки я не представляю своей дальнейшей жизни", - заявляет мужчина.







