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Ежики в тумане и на яву: в Гродно нашествие колючих животных

В начале июня в социальных сетях гродненцы стали сообщать о нашествии ежей в городе. Этих зверюшек в большом количестве все чаще можно обнаружить в городских скверах и жилых районах. Специалисты сообщают, что с каждым годом колючие животные все ближе подбираются к людям.


Заместитель директора Гродненского зоопарка Виталий Гуменный отмечает, что ежи – это не собаки и не коты, и брать их домой не рекомендуется. Их место – в живой природе, где они выполняют свою роль. В городе этих животных привлекает большое количество отходов, пишет hrodna.life

«Раньше такого не было. А сейчас с каждым годом ежей все больше и больше. Вспоминаем прошлогоднюю ситуацию на Домбровского, где ежики создали целую тропу. Вечером после шести можно было наблюдать за их передвижением. Все из-за того, что в городе много мест с отходами, где они могут питаться. В данный период у ежей появляется потомство и они используют городские территории, как охотничьи участки», – рассказал Виталий Гуменный.

Ежей не рекомендуется трогать и подкармливать. Эти животные являются прежде всего плотоядными и все продукты связанные с молоком для них губительны. У ежей достаточно пищи в природе. Подкормка этих животных только привлекает их в города и ведет к тому, что их часто давят на дорогах.


Руслан Кулей
20:25 06/06/2019
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