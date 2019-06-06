Ежики в тумане и на яву: в Гродно нашествие колючих животных





Заместитель директора Гродненского зоопарка Виталий Гуменный отмечает, что ежи – это не собаки и не коты, и брать их домой не рекомендуется. Их место – в живой природе, где они выполняют свою роль. В городе этих животных привлекает большое количество отходов, пишет hrodna.life





«Раньше такого не было. А сейчас с каждым годом ежей все больше и больше. Вспоминаем прошлогоднюю ситуацию на Домбровского, где ежики создали целую тропу. Вечером после шести можно было наблюдать за их передвижением. Все из-за того, что в городе много мест с отходами, где они могут питаться. В данный период у ежей появляется потомство и они используют городские территории, как охотничьи участки», – рассказал Виталий Гуменный.





Ежей не рекомендуется трогать и подкармливать. Эти животные являются прежде всего плотоядными и все продукты связанные с молоком для них губительны. У ежей достаточно пищи в природе. Подкормка этих животных только привлекает их в города и ведет к тому, что их часто давят на дорогах.



