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Классика в народ: в Верхнем городе 8 июня бесплатно покажут «Женитьбу Бальзаминова»

В Верхнем городе во дворике отеля «Монастырский» (ул. Кирилла и Мефодия, 6) 8 июня состоится очередной кинопоказ в проекте Open air Cinema, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома.

Кадр из фильма

Начало — в 21:30.

В День многонациональной России зрители увидят классику советского кинематографа картину режиссера Константина Воинова «Женитьба Бальзаминова» (1964 г.).

Мелкий чиновник Бальзаминов мечтает жениться и обязательно на богатой. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту, составляют сюжет одной из популярнейших советских кинолент.

Вход на мероприятие свободный.



19:43 06/06/2019
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