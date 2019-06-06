



Информация о следующем аукционе появилась 3 июня, торги назначены на 5 июля.





Антиретровирусная терапия, прописанная людям с ВИЧ, должна приниматься регулярно и без перерывов. Сайт Pereboi.by, который следит за наличием в Беларуси жизненно важных медикаментов для лечения инфекционных заболеваний, сообщает, что противовирусный препарат ламивудин уже сейчас вместо таблеток выдают в виде сиропа. Ещё один препарат — дарунавир — в Гомеле, по сведениям сайта, закончился полностью. В Минске его начали выдавать на более короткие сроки.





Известно, что импортёры лекарств и государство не могут договориться насчёт стоимости закупки. Фармакологические компании утверждают, что закупочные цены, которые им предлагают в Беларуси, не покрывают даже расходы на производство препаратов. Минздрав, в свою очередь, решил допустить к торгам зарегистрированные в Беларуси препараты, производители которых предлагают более низкие цены.





В 2018 было закуплено болише препаратов для людей с ВИЧ, чем требовалось — 21945 годовых курсов при 14763 пациентах, которые по данным на 1 ноября 2018 года получают антиретровирусную терапию. Это позволило создать запас, но пациенты беспокоятся, что необходимая им терапия, которую нельзя прерывать, может закончиться в любой момент.



