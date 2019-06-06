Для белорусских водителей скоро наступит новая реальность

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Об этом она заявила Charter97.org.

– Власти боятся «раздразнить гусей», поэтому для потребителей цена на бензин повышается регулярно, но на копейку. Белорусский водитель пока не привык оплачивать стоимость топлива по рыночной цены, но в связи с налоговом маневром в России для белорусов может наступить новая реальность.





Власти знают, что если не получится договорится с РФ о компенсации, то нашу страну ждет мировая цена на нефть, а значит придется серьезно пересмотреть цены на бензин на внутреннем рынке.





Сейчас нефть для Беларуси стоит около 80% от мировой цены. А кто же будет дополнительные затраты, когда она сравняется с мировой? Бюджет вряд ли с этим сможет справиться. В таких случаях мировую цену на нефть компенсируют водители – белорусов это вполне может ждать впереди. В целом, белорусским водителям стоит готовится к тому, что цена на бензин будет расти: менять структуру расходов на топливо, переходить на газ, на другие виды транспорта и так далее.





– Некоторые специалисты утверждают, что бензин будет стоить, как у соседей. В Литве литр АИ-95 стоит $ 1,43, в Польше– $ 1,37. Действительно ли цены могут вырасти до такого уровня?





– Пока рано говорить о таких точных цифрах. Есть еще некоторые неизвестные составляющие: как себя поведет Россия на переговорах по налоговому маневру, какую позицию займут белорусские НПЗ, какими будут государственные налоги на топливо, как будет себя «чувствовать» бюджет. И еще один важный вопрос – это фактор спроса: смогут ли белорусы вообще покупать бензин по новым ценам?





Как видим, здесь будет действовать целый комплекс факторов, влияющих на то, как сильно подорожает бензин.





Также надо учитывать и позицию руководства НПЗ. Пока им удается что-то зарабатывать за счет продажи нефтепродуктов. Но ситуация может изменится после подорожания нефти до общемировых цен.



