Константин Шиталь. Сейчас там нет ни унитазов, ни водопровода и канализации. Туалет больше напоминает сарай с квадратными дырками для естественных нужд. "Там даже невозможно помыть руки. А человек, который посещает туалет, сталкивается с сильным неприятным запахом от выгребных ям, особенно в летнее время​”, — пишет автор петиции , местный житель





“Сам по себе туалет, вы знаете... Как вам сказать... Надо его видеть!”

Этой уборной в Глубоком люди пользуются уже около 30 лет. Кроме региональных маршрутов, глубокские "удобства" видят и иностранцы, которые едут через райцентр в Литву и Латвию.





"Туалет убирается, там ничего такого, — рассказали Еврорадио на автостанции. — Но сам по себе туалет, вы знаете... Как вам сказать... Надо его видеть! Канализации и воды нет. Там просто туалет и всё. Он лет 30 уже такой от времени, когда построили автостанцию. Периодически его ремонтирую, очищают, но туалет без удобств".





“Мы сами заинтересованы в этом туалете, но у нас тупо нет денег”

Под петицией уже подписалось 145 человек. Директор глубокского филиала автотранспортного предприятия № 16 Владимир Почепко рассказал Еврорадио, что реконструкцию можно начать хоть завтра, но на это нет денег.





— Проект реконструкции нового туалета уже оплачен, он есть. Дело за малым: осталось найти средства​, — говорит Владимир Почепко. — Сумма достаточно приличная: около 80-90 тысяч рублей. И это проблема автопредприятия "Витебскоблавтотранс", в том числе филиала № 16. Интервью по телефону я вам давать не собираюсь без официального запроса. Вы независимая пресса?





— Европейское радио. Да.





— И Константин Шиталь там начал сбор подписей... Гражданин, который, скажем, заинтересован, чтобы процветал наш край. Так?





— Это неплохо...





— Я хорошо знаю этого Константина Шиталя. Если человек хочет помочь, а у нас нет денег, то пусть организует сбор средств. Вот это будет помощь. А написать негатив про любого можно. Мы — организация, осуществляющая социально значимый вид деятельности: перевозка пассажиров. У нас тупо нет денег. Мы сами заинтересованы в этом туалете. Для мужчин, женщин и инвалидов.









“Может, из Америки или Европы соотечественники помогут”

"Раз Константин Шиталь видит плохое, то сделай хорошо", — продолжает Владимир Почепко. И предлагает выход:





"Бросьте клич: соберём средства для реконструкции туалета в родном городе! Почему нет? Может, нам из Америки наши соотечественники помогут? Может, богатые люди из Европы, или из "Эўропы", соберут нам несколько десятков тысяч евро, чтобы сделать нормальный туалет!"





“Не только именно Глубокое. Вообще ничего в плане на реконструкцию не стоит”

В ОАО "Витебскоблавтотранс" Еврорадио рассказали, что ходить в приличный туалет у пассажиров в ближайшее время не удастся.





"Проблема уже наболевшая, — ответил руководитель производственно-технического отдела предприятия Владимир Манько. — Вопрос неоднократно с директором филиала обсуждался. У нас тяжёлое финансовое положение, топливо растёт со дня в день. К сожалению, в планах на реконструкцию автостанция в Глубоком не состоит. Не только именно Глубокое. Вообще ничего не стоит".





“Проверим законность ваших действий”

С вопросом, появится ли на глубокской автостанции приличный туалет, Еврорадио обратилось в местный райисполком. Но заместитель председателя Глубокского райисполкома Олег Варша даже не выслушал вопроса и бросил трубку.





"Если вы хотите обратиться ко мне за комментарием, то у нас есть отдел идеологической работы, — ответил чиновник. — Пожалуйста, обращайтесь. Они проверят вашу лицензию, вашу законность действий, и потом я готов с вами разговаривать".





— Вы даже не выслушали вопрос...





— Вы — корреспондент. Я — должностное лицо. Всё. Пожалуйста.





В идеологическом отделе Глубокского райисполкома Еврорадио рассказали, что реконструкция автостанции в планах есть, но когда точно в городе появится нормальный туалет, не сказали.





"Проектная документация уже сделана, — ответили там. — Деньги будут. Когда появится точно туалет, отдел идеологической работы не знает. Вас ко мне по аккредитации, скорее всего, направили. Приедете в Глубокое, познакомимся, будем смотреть аккредитацию, будем сотрудничать. Если вы разговаривали с директором, то ответ у вас должен быть".









Подобные проблемы с общественными туалетами актуальны и для многих других городов Беларуси.



