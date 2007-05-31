



При этом далеко не каждому выпадает такое счастье, хотя, по идее, все плательщики страховых взносов в Фонд социальной защиты населения имеют на это право.





Тем, кто решит добиться «социального» отдыха в этом году, будет полезно узнать, что постановлением Совмина от 01.06.2019 № 345, вступившим в силу с 6 июня т.г., утверждена новая редакция перечня санаторно-курортных и оздоровительных организаций Республики Беларусь для реализации права граждан на санаторно-курортное лечение и оздоровление с использованием средств государственного социального страхования и республиканского бюджета, утв. постановлением Совмина от 31.05.2007 № 720 (далее – перечень).





С указанной даты перечень несколько «похудел». Раньше в него входило 170 организаций, которые были в нем прямо «поименованы», плюс оздоровительные лагеря с круглосуточным и дневным пребыванием детей, образовательно-оздоровительные центры и спортивно-оздоровительные лагеря с круглосуточным и дневным пребыванием учащихся. Теперь перечень содержит лишь 160 организаций, к которым добавлены оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря, образовательно-оздоровительные центры.





Возможно, сокращение перечня обусловлено ужесточением требований к включаемым в него организациям. Так, ранее к санаторно-курортным организациям для целей постановления № 720 относились любые организации и их обособленные подразделения, предоставляющие санаторно-курортные услуги и расположенные на курортах или в лечебно-оздоровительных местностях.





Теперь же для отнесения к числу санаторно-курортных организации (структурные подразделения организаций, включая обособленные структурные подразделения) должны не только располагаться на курортах или в лечебно-оздоровительных местностях, но и пройти обязательную государственную аттестацию в порядке, установленном Совмином. Естественно, они должны еще и продавать путевки на санаторно-курортное лечение или оздоровление.





В свою очередь, раньше оздоровительными организациями считались любые организации (обособленные подразделения организаций) для взрослых, детей, взрослых и детей, в которых осуществлялось оздоровление населения.









С 6 июня 2019 г. к оздоровительным будут относиться организации (структурные подразделения организаций, включая обособленные структурные подразделения), также прошедшие обязательную государственную аттестацию в порядке, установленном Совмином, реализующие путевки на оздоровление и не являющиеся санаторно-курортными организациями.





Вполне вероятно, что организации, исключенные из перечня, как раз и не смогли вовремя пройти указанную аттестацию, а значит, лишились права принимать граждан по направлениям соответствующих госорганов, что давало им надежную гарантию для безбедного осуществления своей деятельности.



