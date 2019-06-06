43-летний неработающий мужчина в этот день изрядно выпил. Чем ему не понравилась «Chevrolet Niva», теперь пытаются выяснить правоохранители. Но в тот момент он схватил топор и стал наносить им удары по автомобилю.

По заверению свидетелей, явных причин для этого не было. С агрономом у них конфликтов не случалось.



