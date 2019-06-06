Он сделал это! 97-летний ветеран войны прыгнул с парашютом
Американец прыгнул с парашютом в возрасте 97 лет.
Прыжок был посвящен памяти участников операции «Оверлорд» – высадке войск союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Этот прыжок всего второй в жизни ветерана. Впервые его парашют раскрылся над коммуной Карантан на северо-западе Франции 75 лет назад 6 июня 1944 года.
Чтобы взять эту высоту сегодня, пенсионеру потребовалось полгода подготовки. Вместе с бесстрашным пенсионером прыжки совершили более 200 человек из 14 стран.
Источник: ctv.by
15:51 06/06/2019