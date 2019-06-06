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Имейте ввиду: Tinder раскроет данные пользователей российским спецслужбам

Приложение для онлайн-знакомств Tinder согласилось предоставлять данные российским спецслужбам. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Недавняя ситуация с Tinder показала, что у компании запросили данные, они предоставили и сказали, что будут искать способ, в случае возникновения преступлений, искать возможность предоставить ту информацию, которая нужна спецслужбам», — рассказал Жаров в интервью НТВ.

При этом Жаров уточнил, что обычным пользователям не стоит бояться, что спецслужбы будут читать их переписки.

Ранее Роскомнадзор сообщил о внесении компании Tinder в реестр организаторов распространения информации. 

Теперь приложение для знакомств обязано по запросу предоставлять российским спецслужбам переписку пользователей. Кроме того, сообщения юзеров будут храниться на серверах компании в течение полугода.

Источник: gazeta.ru
15:08 06/06/2019
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