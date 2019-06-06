Описанные события произошли днем 3 июня в лесополосе близ села Бессоновка. Судя по всему, пара отъехала от дома, чтобы без свидетелей выяснить отношения, но словесные аргументы у 32-летнего мужчины быстро закончились, и он решил доказать свою правоту с помощью охотничьего ружья. Демонстрацией оружия дело не ограничилось — он выстрелил в ногу возлюбленной, когда же вытаскивал ее из машины, рядом остановился автомобиль, сообщают vesti.ru.





На свою беду в конфликт решил вмешаться проезжавший мимо житель села Грабово, но успел только поинтересоваться "Что происходит?", после чего получил пулю в грудь. Ранение оказалось смертельным.





Стрелок загрузил тело погибшего в багажник его же машины и отогнал ее с дороги, а сам вернулся на место, усадил в легковушку пострадавшую сожительницу и отвез ее в больницу. Тут его и застали полицейские, которым он поведал о произошедшем.









В ближайшее время суд изберет обвиняемому в убийстве и покушении мужчине меру пресечения.