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Драма в лесу: мужчина получил пулю в грудь, пытаясь защитить девушку от возлюбленного

Убийством и огнестрельным ранением ноги завершилась поездка на природу возлюбленных в Пензенской области, при этом жертвой разыгравшейся трагедии стал проезжавший мимо водитель, решивший вмешаться в ссору молодых людей.

Описанные события произошли днем 3 июня в лесополосе близ села Бессоновка. Судя по всему, пара отъехала от дома, чтобы без свидетелей выяснить отношения, но словесные аргументы у 32-летнего мужчины быстро закончились, и он решил доказать свою правоту с помощью охотничьего ружья. Демонстрацией оружия дело не ограничилось — он выстрелил в ногу возлюбленной, когда же вытаскивал ее из машины, рядом остановился автомобиль, сообщают vesti.ru.

На свою беду в конфликт решил вмешаться проезжавший мимо житель села Грабово, но успел только поинтересоваться "Что происходит?", после чего получил пулю в грудь. Ранение оказалось смертельным.

Стрелок загрузил тело погибшего в багажник его же машины и отогнал ее с дороги, а сам вернулся на место, усадил в легковушку пострадавшую сожительницу и отвез ее в больницу. Тут его и застали полицейские, которым он поведал о произошедшем.


В ближайшее время суд изберет обвиняемому в убийстве и покушении мужчине меру пресечения.

015.by
14:35 06/06/2019
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