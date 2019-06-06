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Папа римский изменил текст самой известной молитвы в христианстве

Папа римский Франциск официально одобрил изменение текста молитвы Отче наш. Об этом говорится на сайте Ucatholic.

Папа римский изменил текст самой известной молитвы в христианстве
Предлагается изменить фразу "и не введи нас в искушение" на "не дай нам поддаться искушению".

Глава Ватикана считает, что в предыдущей формулировке предполагается, что это Бог решает, вводить ли человека в искушение, что не является верным. 

Одобрено также изменение в гимне Слава в вышних Богу в переводе Римского миссала. Вместо "мир на земле людям доброй воли" - "мир на земле людям, любимым Богом".
13:26 06/06/2019
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