Папа римский изменил текст самой известной молитвы в христианстве

Предлагается изменить фразу "и не введи нас в искушение" на "не дай нам поддаться искушению".





Глава Ватикана считает, что в предыдущей формулировке предполагается, что это Бог решает, вводить ли человека в искушение, что не является верным.





Одобрено также изменение в гимне Слава в вышних Богу в переводе Римского миссала. Вместо "мир на земле людям доброй воли" - "мир на земле людям, любимым Богом".