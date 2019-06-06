Люди в панике разбегались: в минский гипермаркет ворвалась лошадь
Утром 6 июня в столичный гипермаркет «Простор» забежала лошадь.
Видео опубликовал телеграмм-канал NEXTA Lite:
«Люди стали паниковать и разбегаться. А животное зацепилось за дверь и застряло», — пишет NEXTA Lite.
Как стало известно «Нашей Ниве», это произошло в магазине на улице Уборевича. В «Просторе» не захотели комментировать ситуацию.
Представители сети «Простор» рассказали подробности: хозяин плохо привязал коня, а сам пошел в магазин. Конь отвязался и «пожаловал» в гипермаркет. Животное не пострадало, хозяина быстро нашли.
Паники не было, уверяют представители магазина
13:11 06/06/2019