Люди в панике разбегались: в минский гипермаркет ворвалась лошадь

Видео опубликовал телеграмм-канал NEXTA Lite:













«Люди стали паниковать и разбегаться. А животное зацепилось за дверь и застряло», — пишет NEXTA Lite.





Как стало известно « Нашей Ниве », это произошло в магазине на улице Уборевича. В «Просторе» не захотели комментировать ситуацию.





Представители сети «Простор» рассказали подробности: хозяин плохо привязал коня, а сам пошел в магазин. Конь отвязался и «пожаловал» в гипермаркет. Животное не пострадало, хозяина быстро нашли.





Паники не было, уверяют представители магазина