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Массовая эвакуация в Киеве: больницы, детские сады и супермаркеты "заминировали"

В Киеве 6 июня неизвестный сообщил о заминировании более чем 20 разных объектов. Среди них – детские садики, кафе и больницы.


В частности, эвакуация проводится из психиатрической больницы, детской клинической больницы №3, наркологической клиники и больницы скорой медицинской помощи, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook.

Сообщение о минировании пришло на электронную почту департамента патрульной полиции. В список попали:

ТРЦ Lavina, Globus, Skymall, Artmall;

детские садики "Теремок", "Незабудка", "Елочка", "Родничек", "Сказочный городок", "Рассвет";

медицинские учреждения на ул. Кирилловская, 103, Волынская, 21, Демеевская, 5А, Братиславская, 3, Коновальца, 34А;

"Киевская перепичка", "Шаурма у Самира", блинная и кафе "Ярослава";

гипермаркеты "Эпицентр", "Ашан", АТБ, Fozzy и "Мегамаркет".


5 июня из-за ложного минирования эвакуировали сеть McDonald's и Институт рака. Больных вывозили прямо на каталках. 

А 29 мая неизвестные заявили о минировании нескольких крупных ТРЦ. Посетителей и сотрудников эвакуировали из шести торговых центров. 

До этого преступники сообщили о минировании аэропорта "Киев" ("Жуляны"), ТРЦ "Квадрат" на Воскресенке, ТЦ "Детский Мир", супермаркетов АТБ, "Варус" и "Фоззи".

Ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось.

Источник: obozrevatel.com
13:03 06/06/2019
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