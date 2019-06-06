



В частности, эвакуация проводится из психиатрической больницы, детской клинической больницы №3, наркологической клиники и больницы скорой медицинской помощи, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook.





Сообщение о минировании пришло на электронную почту департамента патрульной полиции. В список попали:





ТРЦ Lavina, Globus, Skymall, Artmall;





детские садики "Теремок", "Незабудка", "Елочка", "Родничек", "Сказочный городок", "Рассвет";





медицинские учреждения на ул. Кирилловская, 103, Волынская, 21, Демеевская, 5А, Братиславская, 3, Коновальца, 34А;





"Киевская перепичка", "Шаурма у Самира", блинная и кафе "Ярослава";





гипермаркеты "Эпицентр", "Ашан", АТБ, Fozzy и "Мегамаркет".









5 июня из-за ложного минирования эвакуировали сеть McDonald's и Институт рака. Больных вывозили прямо на каталках.





А 29 мая неизвестные заявили о минировании нескольких крупных ТРЦ. Посетителей и сотрудников эвакуировали из шести торговых центров.





До этого преступники сообщили о минировании аэропорта "Киев" ("Жуляны"), ТРЦ "Квадрат" на Воскресенке, ТЦ "Детский Мир", супермаркетов АТБ, "Варус" и "Фоззи".





Ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось.