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БДЖ упрощает электронную регистрацию при покупке билетов через интернет

С 3 июня упрощен процесс покупки электронных билетов на сайте Белорусской железной дороги www.poezd.rw.by.


Теперь электронная регистрация выполняется автоматически после оплаты заказа для поездов, на которые доступна эта услуга (у поезда (вагона) на сайте должен быть признак «ЭР»). При вводе данных теперь не надо ставить галочку в соответствующем поле формы «электронная регистрация», сообщает пресс-служба БЖД.

Рекомендуется в обязательном порядке проверять наличие признака электронной регистрации в разделе «Личный кабинет». В случае отсутствия отметки об электронной регистрации проездной документ (билет) оформляется в билетной кассе Белорусской железной дороги.

С электронной регистрацией в настоящее время оформляется 87% от общего количества билетов, приобретаемых на сайте.


Напоминаем, на сайте Белорусской железной дороги существует две возможности приобретения проездных документов (билетов):

- с последующим оформлением проездных документов (билетов) на бланке в билетной кассе Белорусской железной дороги;

- с электронной регистрацией, которая позволяет осуществлять поездку в поезде в соответствии с оплаченным через Интернет заказом без оформления проездного документа в кассе.

В настоящее время электронная регистрация не осуществляется на поезда, курсирующие в сообщении с Украиной, а также на отдельные поезда и беспересадочные вагоны, следующие в сообщении с другими государствами. 

Предоставление услуги электронной регистрации на международные пассажирские поезда осуществляется с учетом технической возможности и национального законодательства участников перевозочного процесса.

12:11 06/06/2019
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