Из-за вала сообщений Карле даже пришлось удалить свой пост. Но в чем-то Мэри все же оказалась права.





Игорь Хиряк, ставший героем Интернета после скандала с британской сценаристкой, поделился с « Единственный темнокожий ликвидатор аварии на ЧАЭС, ставший героем Интернета после скандала с британской сценаристкой, поделился с « КП », как сложилась его жизнь после катастрофы под Припятью





«САМ НЕ ЗНАЮ, ОТКУДА ТАКОЙ ЦВЕТ КОЖИ»





Игоря Хиряка призвали в армию из Вологодской области в Киев. Во время аварии на ЧАЭС он служил в войсковой части 75110. В 210-ю понтонно-мостовую бригаду Хиряк попал в 1985 году по призыву. Вместе с другими солдатами темнокожий юноша строил понтонный мост через реку Припять для эвакуации жителей.





Правда, все это время о подвиге солдата было неизвестно. Свою славу он обрел лишь сейчас благодаря критичной британской сценаристке. После слов Карлы Мэри Свит пытливые Интернет-пользователи отыскали Игоря и утерли нос всем шутникам, смеявшимся над англичанкой. Для самого же Игоря такой поворот стал неожиданностью.





- Мне пишут сотни людей, я уже не успеваю читать, - признался «КП» Игорь Хиряк. – Я и сериал-то до этого момента не видел. Лишь когда поднялась шумиха глянул несколько эпизодов. Что касается критики по поводу того, что в сериале нет темнокожих, могу сказать одно: это личное дело режиссера. У меня к нему никаких претензий нет.





Сам 52-летний Игорь не знает происхождение цвета своей кожи. Он, как и его отец, родился в Харькове, в Череповец его семья переехала, когда ему было два года. Мама уроженка Белозерска.





- У мамы белые кудри были при рождении, а после 4 лет она стала брюнеткой, - улыбается Игорь. - Мой двоюродный брат белый. На работе он показывает мое фото, но никто не верит, что мы родные. Правда, когда мы встаем рядом – одно лицо, только кожа разная. Возможно, я в прадеда. Видел его на фотографиях. Знаю только, что был он священником, родился в Украине, а фамилия Анохин. Кстати, в семье Пушкина тоже были Анохины, поэтому я иногда шучу, что я родственник Александра Сергеевича!









«ПОСЛЕ АВАРИИ ЗАТАСКАЛИ ПО ВРАЧАМ»





Всего в районе Припяти Игорь провел год с перерывами.





- Первый заезд туда был на 2,5 месяца, - вспоминает ликвидатор. - А потом ездил туда только по выходным с шефом в течение года, пока не кончилась служба. Сейчас тяжело сказать, повлияла ли радиация на мое здоровье. Я прожил уже полжизни и не знаю, лучше бы мне было или хуже без этого. Что у меня возрастное, что приобретенное, - как узнать? Но поначалу в молодости меня загоняли по врачам, слабый иммунитет был. Но потом было все отлично!





За ликвидацию аварии Игорь награжден Знаком «Участника ликвидации последствий аварии ЧАЭС», грамотой МЧС и наградой за заслуги перед Отечеством 2 степени.





Сейчас Игорь живет в Череповце, работает водителем на заводе, а еще с другом ведет хозяйство - разводит кур. Семья у ликвидатора тоже есть.





- Мы с супругой живем уже 12 лет - познакомились в санатории, стали общаться и влюбились друг в друга, - делится наш герой. – Сыну 11 лет. Он знает про мое прошлое. Наверное, гордится мной. Но мне лично этого не говорит.





Хиряк всерьез интересуется историей и в своем Череповце проводит реконструкцию Бородинского сражения. Из-за цвета кожи для Игоря долго не могли подобрать роль, но наш герой покопался в книгах и сам нашел для себя персонажа – личного телохранителя Наполеона!





- Я не считаю, что нынешняя слава, которая вдруг на меня свалилась, как-то помешает: сегодня шумиха, а завтра забудут, - пожимает плечами Игорь.









Свой цвет кожи Игорь не может объяснить.