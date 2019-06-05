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Экс-жена и представитель Бари Алибасова опровергли сообщения о его смерти

С Бари Алибасовым «все хорошо», сообщила РБК бывшая жена Виктория Максимова. Ранее о его смерти сообщали Telegram-канал Mash и Telegram Сергея Минаева. Продюсера госпитализировали после отравления жидкостью для прочистки труб

Музыкант и продюсер Бари Алибасов не умер, заявила РБК его бывшая жена Виктория Максимова.

«Нет, это неправда, Слава Богу, он жив, сейчас проверили эту информацию, все хорошо», — сказала РБК Максимова.

Информацию о его смерти опроверг и представитель Алибасова Вадим Горжанкин в разговоре с телеканалом 360.

Ранее о том, что Бари Алибасов умер, сообщил в своем Telegram-канале Сергей Минаев, а также Telegram-канал Mash. Минаев позже извинился перед родственниками и близкими продюсера за свое сообщение. «Простите, я увидел два сообщения в ленте о смерти Алибасова и написал об этом у себя», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в отделении токсиреанимации НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского сообщали, что Алибасов находится в тяжелом состоянии.


08:55 06/06/2019
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