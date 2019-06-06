В Белгосфилармонии 22 июня устроят 12-часовой фортепианный марафон

С 10:00 до 22:00 на сцене выступят ведущие белорусские музыканты и юные артисты. В программе — концерты «Два маэстро и ученики» с участием Игоря Оловникова, Юрия Гильдюка, Елены Науменко, Анны Сырневой, Альгерда Грищенко, Елизаветы Морозовой.





Также выступят пианисты Наталья Котова, Валерий Боровиков, Александр Музыкантов, Марина Ромейко, Алексей Пшеничный, Юлия Ермолаева, Анастасия Алексейчик и Александр Данилов. Завершит марафон программа «Виртуозы сцены. Фортепианные дуэли. Номера в 4-6 рук».





В течение дня прозвучат композиции Шопена, Рахманинова, Чайковского, Листа, Вагнера, Бетховена, Моцарта и многих других авторов.





В фойе Белгосфилармонии также будут играть пианисты. Предусмотрены интерактивные мероприятия: воркшопы, выставка инструментов, общение с артистами.





Вход на концерты свободный, но желательно предварительно зарегистрироваться на сайте, поскольку количество мест в зале ограничено.





Марафон проходит в рамках культурной программы II Европейских игр.



