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В Белгосфилармонии 22 июня устроят 12-часовой фортепианный марафон

«Большой фортепианный марафон» проведут в поддержку спортсменов, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в учреждении культуры.

С 10:00 до 22:00 на сцене выступят ведущие белорусские музыканты и юные артисты. В программе — концерты «Два маэстро и ученики» с участием Игоря Оловникова, Юрия Гильдюка, Елены Науменко, Анны Сырневой, Альгерда Грищенко, Елизаветы Морозовой.

Также выступят пианисты Наталья Котова, Валерий Боровиков, Александр Музыкантов, Марина Ромейко, Алексей Пшеничный, Юлия Ермолаева, Анастасия Алексейчик и Александр Данилов. Завершит марафон программа «Виртуозы сцены. Фортепианные дуэли. Номера в 4-6 рук».

В течение дня прозвучат композиции Шопена, Рахманинова, Чайковского, Листа, Вагнера, Бетховена, Моцарта и многих других авторов.

В фойе Белгосфилармонии также будут играть пианисты. Предусмотрены интерактивные мероприятия: воркшопы, выставка инструментов, общение с артистами.

Вход на концерты свободный, но желательно предварительно зарегистрироваться на сайте, поскольку количество мест в зале ограничено.

Марафон проходит в рамках культурной программы II Европейских игр.


08:34 06/06/2019
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