



По мнению американских гериатров, от жировых отложений в районе живота помогают избавиться интервальные тренировки. Как отмечается, «абдоминальное ожирение» повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. При этом, по словам экспертов, интервальные тренировки наиболее эффективны для мужчин.





Однако член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко полагает, что физические упражнение не помогут быстро и эффективно избавиться от жировых отложений на животе. В первую очередь, с жиром помогут справиться витамины. «Необходимо ликвидировать дефицит... витамина D, омега-3, половых гормонов и антиоксидантов, а также железа, йода и витаминов А и группы В», — добавила Денисенко.



