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Витамины или тренировки? Ученые и диетологи поспорили о том, как бороться с жиром на животе

Ученые из Американского гериатрического общества назвали эффективный способ избавиться от жира на животе. Однако с их рекомендациями категорически не согласны некоторые диетологи.


По мнению американских гериатров, от жировых отложений в районе живота помогают избавиться интервальные тренировки. Как отмечается, «абдоминальное ожирение» повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. При этом, по словам экспертов, интервальные тренировки наиболее эффективны для мужчин.

Однако член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко полагает, что физические упражнение не помогут быстро и эффективно избавиться от жировых отложений на животе. В первую очередь, с жиром помогут справиться витамины. «Необходимо ликвидировать дефицит... витамина D, омега-3, половых гормонов и антиоксидантов, а также железа, йода и витаминов А и группы В», — добавила Денисенко.

Также диетолог подчеркнула, что в некоторых случаях физические упражнения и вовсе запрещены, пишет "Известия".

08:27 06/06/2019
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