Фотофакт: в Слуцке возле вокзала нарисовали «пьяную зебру»

Случчанин @eugene_tatur отметил в Instagram SlutskGorod историю с весьма креативной горизонтальной дорожной разметкой возле слуцкого автовокзала, сообщает slutsk-gorod.by .





В ответ на опубликованную «сторис» кто-то из местных жителей предположил: пешеходный переход начали рисовать от улицы Ленина, и только потом поняли, что разметку не получится совместить с пешеходной дорожкой.

Ещё один комментатор в шутку высказался, что такая форма «зебры» не случайна – якобы для посетителей вокзальной закусочной это естественная траектория движения.



