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Фотофакт: в Слуцке возле вокзала нарисовали «пьяную зебру»

«Зебра» между пешеходной дорожкой и газоном у улицы Ленина нанесена не по прямой линии и напоминает отзеркаленную латинскую букву «S».

Случчанин @eugene_tatur отметил в Instagram SlutskGorod историю с весьма креативной горизонтальной дорожной разметкой возле слуцкого автовокзала, сообщает slutsk-gorod.by .

В ответ на опубликованную «сторис» кто-то из местных жителей предположил: пешеходный переход начали рисовать от улицы Ленина, и только потом поняли, что разметку не получится совместить с пешеходной дорожкой.
Ещё один комментатор в шутку высказался, что такая форма «зебры» не случайна – якобы для посетителей вокзальной закусочной это естественная траектория движения.


08:08 06/06/2019
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