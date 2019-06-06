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В белорусских семьях глава – женщина

Кто чаще принимает важнейшие для семьи решения? Вопреки стереотипам – женщины.

По крайней мере так утверждает исследование Белстата. В программу опроса, которое государственное учреждение проводит с целью оценить уровень жизни наших семей, в этом году добавили новый модуль – «Принятие решений в домашнем хозяйстве».

Только в 4% домохозяйств финансы ведет муж. В 75% случаев финансовые вопросы решаются совместно супругами – приводит результаты исследования информагентство БелТА.

Чем старше женщина, тем чаще домашний бюджет полностью переходят под ее контроль. Женщины чаще мужчин принимают решения по поводу повседневных покупок. Более 60% самостоятельно выбирают место работы, образование, общественную активность. Остальные советуются с партнерами.

В результате, на долю мужчин в домашнем хозяйстве приходится довольно мало самостоятельных решений: от 2,8% – при реализации крупных покупок до 0,3% – в принятии решений об образовании детей, пишет Белсат.

В социологическом исследовании участвовали около 3,3 тыс. замужних женщин в возрасте от 18 лет. Вопросы касались распоряжения финансовыми средствами, участия в выборе крупных и повседневных покупок, а также того, кто принимает решения о карьере и продолжительности рабочего времени женщины и необходимости повышения ею своего образовательного уровня.



07:27 06/06/2019
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