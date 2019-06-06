Отмечается, что в состав преступной группы входили в том числе работники Минского вагонного участка УП «Минское отделение Белорусской железной дороги». Они по предварительному сговору организовали незаконный въезд с территории России в Беларусь иностранных граждан.





Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.371-1 Уголовного кодекса Беларуси (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.





Сколько человек задержали в рамках дела и долго ли действовал канал незаконной миграции – не сообщается.