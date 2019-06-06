Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Спецслужбы ликвидировали канал незаконной миграции. Среди организаторов – работники Белорусской железной дороги

Органы пограничной службы и Комитет государственной безопасности пресекли деятельность группы лиц, которые организовали канал незаконного въезда на территорию Беларуси иностранцев с использованием железнодорожного пассажирского транспорта. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет.

Отмечается, что в состав преступной группы входили в том числе работники Минского вагонного участка УП «Минское отделение Белорусской железной дороги». Они по предварительному сговору организовали незаконный въезд с территории России в Беларусь иностранных граждан.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.371-1 Уголовного кодекса Беларуси (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Сколько человек задержали в рамках дела и долго ли действовал канал незаконной миграции – не сообщается.
07:22 06/06/2019
Поделиться


Блоги
Юрий Губаревич
Што такое ўшчыльненне і як з ім змагацца?
Павел Знавец
О памятниках и монументах советской эпохи.
Михаил Пастухов
СКАЗ О ЖЕМЧУЖНОМ
Александр Федута
Падение «маршала Победы»
Игорь Драко
Конституция, Союзное государство и семья Лукашенко


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё